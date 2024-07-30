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أول تعليق إسرائيلي بعد هجوم الضاحية الجنوبية لبيروت
دوليات
2024-07-30 | 13:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
4,040 مشاهدة
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه استهداف في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس.
وأضاف في بيان: "استهدف الجيش الإسرائيلي في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين".
وتابع أنه "في هذه المرحلة، لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. إذا كانت هناك أي تغييرات سنقوم بتحديثها".
واستهدفت غارة إسرائيلية مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وفق ما أفاد مصدر مقرب من حزب الله نقلا عن وكالة "فرانس برس"، وذلك بعد ثلاثة أيام من توعد إسرائيل بالرد على هجوم مميت في الجولان المحتل نسبته إلى الحزب.
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