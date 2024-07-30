الرجل الثاني لحزب الله.. من هو "فؤاد شكر" المستهدف بالضربة الإسرائيلية ببيروت؟

وذكر الإعلام الإسرائيلي، إن "الضربة استهدفت المستشار العسكري الكبير لزعيم حزب الله، فؤاد شكر الذي كان مدير مشروع الصواريخ في الحزب"، مشيرة الى أن "شكر يعتبر الرجل الثاني في حزب الله".يذكر أن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، حدد مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، للمعلومات عن فؤاد شكر، وفقا لمصادر إعلامية إسرائيلية.وفؤاد شكر هو القائد العسكري الأول لحزب الله بالجنوب، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأميركية، ويعمل في حزب الله منذ أكثر من 30 عاماً.وكانت واشنطن قد رصدت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن فؤاد شكر، المعروف أيضاً باسم الحاج محسن.وشكر هو مستشار كبير للشؤون العسكرية لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، ويخدم شكر في أعلى هيئة عسكرية في الحزب، "مجلس الجهاد"، وساعد مقاتلي حزب الله وقوات النظام السوري في الحملة العسكرية ضد قوات المعارضة السورية في سوريا.وكان شكر "زميلاً مقرباً لقائد حزب الله المتوفى الآن عماد مغنية". ولعب شكر "دورا محورياً" في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت في 23 أكتوبر 1983 والذي أسفر عن مقتل 241 من أفراد الجيش الأميركي وإصابة 128 آخرين".في 10 سبتمبر 2019، صنفت وزارة الخارجية الأميركية شكر كإرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل. وفي وقت سابق، في 21 يوليو 2015، صنفت وزارة الخزانة الأميركية شكر بموجب الأمر التنفيذي 13582 لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه.