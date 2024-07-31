فئة ليست قليلة ستحصل على جنسية ثانية بعد تعديل القانون

السومرية نيوز – دولي

أمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بتعديل قانون الجنسية في المملكة للسماح بتجنيس الأطفال المولودين لنساء سعوديات وآباء أجانب، بموجب شروط معينة.

وتعتبر هذه الخطوة نادرة في المنطقة، حيث تمنح معظم دول الخليج العربية الجنسية لأبناء المواطنين الذكور فحسب.

ففي 11 كانون الثاني، نشرت صحيفة عكاظ اليومية الموالية للحكومة ومقرها جدة تفاصيل المرسوم الملكي بالموافقة على التعديلات.

ويعدل المرسوم المادة الثامنة من قانون الجنسية السعودية، ويعطي رئيس الوزراء سلطة منح الجنسية لشخص "من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة"، وتجدر الإشارة إلى أن محمد بن سلمان يشغل منصب رئيس الوزراء.

قبل التعديل، كانت القرارات المتعلقة بتجنيس أبناء الآباء الأجانب والأمهات السعوديات من صلاحيات وزير الداخلية.

ووفقًا للمادة التاسعة من قانون الجنسية، يمكن لشخص ما التقدم بطلب للحصول على الجنسية "إذا بلغ سن الثامنة عشرة، وكان مقيمًا في المملكة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 أشهر، وأن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد وأن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة".

واعتبر بعض المراقبين التعديل بمثابة نقل لسلطة منح الجنسية من وزير الداخلية إلى رئيس الوزراء.