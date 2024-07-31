ارتفاع حصيلة حادث اغتيال فؤاد شكر في ضاحية بيروت

ارتفع عدد الضحايا المدنيين بحادث اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الثلاثاء.

وبحسب وسائل إعلام دولية، "ارتفع عدد القتلى المدنيين اللبنانيين بحادث اغتيال القيادي بحزب الله فؤاد شكر إلى 5 هم طفلان و3 سيدات".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، أن ثلاثة شهداء مدنيين بينهم طفلان و74 جريحا حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍بيروت.

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية ل‍بيروت، وفق ما أفاد مصدر مقرب من حزب الله نقلا عن وكالة "فرانس برس"، وذلك بعد ثلاثة أيام من توعد إسرائيل بالرد على هجوم مميت في الجولان المحتل نسبته إلى الحزب، ونفاه الأخير.



بعدها بساعات أعلن بعدها "الجيش الإسرائيلي"، اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية ل‍بيروت.