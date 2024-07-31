مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة إثر اغتيال هنية

السومرية نيوز – دولي

قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، عقد جلسة طارئة إثر اغتيال إسماعيل هنية.

وذكرت وسائل إعلامية ان "مجلس الأمن الدولي قرر اليوم عقد جلسة طارئة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية". وجاء ذلك بعدما أكد مندوب إيران بالأمم المتحدة "اننا دعونا مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ لمناقشة اغتيال هنية الذي شكل اعتداء حقيقيا على سيادة إيران ووحدة أراضيها".

