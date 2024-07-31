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الأمم المتحدة بشأن الشرق الأوسط: يمر بوقت حساس

دوليات

2024-07-31 | 12:47
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الأمم المتحدة بشأن الشرق الأوسط: يمر بوقت حساس
المصدر:
وكالات
455 مشاهدة

اعتبرت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن الشرق الأوسط يمر بوقت حساس، مشيرة الى أن الدعوة لضبط النفس لا تكفي.

وأكدت الأمم المتحدة في بيان، "هناك جهود لتقويض أهداف التوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".
 
وأضافت أن "الهجمات في بيروت وطهران تمثل تصعيدا خطيرا".
 
واستهدفت غارة يعتقد أنها إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران.
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