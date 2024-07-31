الأمم المتحدة بشأن الشرق الأوسط: يمر بوقت حساس

وأكدت الأمم المتحدة في بيان، "هناك جهود لتقويض أهداف التوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".

وأضافت أن "الهجمات في بيروت وطهران تمثل تصعيدا خطيرا".

واستهدفت غارة يعتقد أنها إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران.