واشنطن ترفع مستوى التحذير وسويسرا تدعو رعاياها للمغادرة فوراً من لبنان

رفعت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، درجة تحذير السفر إلى لبنان لأعلى مستوى للتحذير، وهو المستوى الرابع الذي ينصح الرعايا الأميركيين بعدم السفر إلى الوجهة المدرجة.

ومن جانب اخر، دعت سويسرا مواطنيها إلى مغادرة لبنان فوراً.



وجاءت هذه القرارات بعد التصعيد الذي حصل يوم أمس في لبنان وإسرائيل، حيث قامت الأخيرة باستهداف قيادي بارز في حزب الله، بعد ثلاثة أيام من توعد إسرائيل بالرد على هجوم مميت في الجولان المحتل نسبته إلى الحزب، ونفاه الأخير.

بعدها بساعات أعلن بعدها "الجيش الإسرائيلي"، اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية ل‍بيروت.



وارتفع عدد القتلى المدنيين اللبنانيين بحادث اغتيال القيادي بحزب الله فؤاد شكر إلى 5 هم طفلان و3 سيدات".



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، أن ثلاثة شهداء مدنيين بينهم طفلان و74 جريحا حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍بيروت.



وفي سياق متصل، قامت غارة إسرائيلية فجر اليوم بقتل رئيس حركة حماس الإسلامية، إسماعيل هنية في طهران بعد ذهابه اليها للمشاركة في تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.