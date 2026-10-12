إيران تنفي أي دور لها في حادثة "فيرفورد" وتطالب بالأدلة

وأفادت (إرنا) بأن أكد، خلال لقائه نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون دوتي، أن لم تتدخل بأي شكل من الأشكال في قضية قاعدة فيرفورد، وطالب الحكومة البريطانية بتقديم ما لديها من وثائق أو أدلة تثبت صحة ادعاءاتها، والامتناع عن اتخاذ أي مواقف لا تستند إلى أدلة ووثائق.ورأى السفير أن من الضروري تجنب توجيه اتهامات لا تستند إلى أدلة، واستذكر أن سبق أن طلبت من الحكومة البريطانية الامتناع عن اتخاذ مواقف متسرعة وإطلاق ادعاءات غير مثبتة ضدها.وأعرب موسوي عن استعداد بلاده للتعاون بين الجهات المعنية في البلدين في إطار التحقيق في القضية، وأشار إلى أن طهران سبق أن أعلنت استعدادها لهذا التعاون.وأكد السفير التزام إيران بتعهداتها الدولية في إطار القانون الدولي، وشدد على ضرورة التزام جميع الدول بتعهداتها، بما في ذلك احترام السيادة الوطنية للدول، ومبدأ عدم التدخل في للآخرين، والامتناع عن العدوان العسكري.ولفت موسوي إلى مواقف بلاده المنددة بما وصفه بالعدوان العسكري على إيران، وأكد أن هذه المواقف لا تعني تورط طهران في حادثة فيرفورد، وأن إيران ترفض قطعيا أي صلة لها بالقضية.ويأتي ذلك بعد أن كرر البريطاني آندي بورنهام، الاثنين، ادعاءاته السابقة بمسؤولية طهران أمام من دون تقديم أدلة علنية، معلنا فرض مزيد من العقوبات على إيران.