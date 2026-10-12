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ترامب: تحدثت مع ولي العهد السعودي والحوثيون يتصرفون بشكل سيئ
دوليات
2026-10-12 | 17:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
420 شوهد
كشف الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، أنه تحدث مع ولي
العهد
السعودي
محمد بن سلمان
بشأن الحرب مع الحوثيين، واصفا تصرفات الجماعة بأنها "سيئة".
وقال
ترامب
في كلمة له، "تحدثت مع ولي
العهد
السعودي والحوثيون يتصرفون بشكل سيئ للغاية".
وأضاف "لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراتي بشأن
إيران
"، مردفا "الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار البنزين حينها".
وكان ترامب قد قال في تصريحات سابقة إن
واشنطن
تتواصل مع الحوثيين، وإنها تدرس احتمال الانضمام إلى الضربات
السعودية
ضد الجماعة، من دون إعلان قرار نهائي بشأن التدخل العسكري المباشر.
ويأتي ذلك فيما تواجه
الرياض
تصعيدا أمنيا متزايدا، مع استمرار هجمات الحوثيين وتعطل
حركة الطيران
في مطار العاصمة.
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