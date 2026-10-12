ترامب: تحدثت مع ولي العهد السعودي والحوثيون يتصرفون بشكل سيئ

كشف الرئيس الأمريكي ، أنه تحدث مع ولي السعودي بشأن الحرب مع الحوثيين، واصفا تصرفات الجماعة بأنها "سيئة".

وقال في كلمة له، "تحدثت مع ولي السعودي والحوثيون يتصرفون بشكل سيئ للغاية".

وأضاف "لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراتي بشأن "، مردفا "الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار البنزين حينها".

وكان ترامب قد قال في تصريحات سابقة إن تتواصل مع الحوثيين، وإنها تدرس احتمال الانضمام إلى الضربات ضد الجماعة، من دون إعلان قرار نهائي بشأن التدخل العسكري المباشر.



ويأتي ذلك فيما تواجه تصعيدا أمنيا متزايدا، مع استمرار هجمات الحوثيين وتعطل في مطار العاصمة.