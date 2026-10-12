طهران: الرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية لا يزال قيد الدراسة

وأكد غريب آبادي في مقابلة مع قناة "العربي"، أنه "سيُبلَّغ إلى الطرف المقابل عبر الوسطاء بعد استكمال صياغته النهائية".وأضاف: " لا تزال ترحب بالمسار الدبلوماسي، لكن المطالب المطروحة خلال المفاوضات يجب أن تكون واقعية"، وشدد على أن استعداد إيران للدفاع عن البلاد واستعدادها لخوض الحرب لا يقل عن استعدادها للتفاوض.وفي معرض حديثه عن دراسة وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الذي طرحته في ، أوضح أن إيران تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على ردها.واعتبر غريب آبادي أن استمرار إيران في المشاركة في المحادثات يعكس مرونة طهران والتزامها بالحل الدبلوماسي، داعيا إلى العودة إلى الالتزام بتعهداتها، وأوضح أن انتهكت التزاماتها بموجب تفاهم إسلام آباد، وأن عليها اتخاذ خطوات لتدارك هذا الانتهاك.وأكد أن إيران لم تخرق أيا من التزاماتها، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع مزيد من المرونة من طهران في ظل اعتقادها بأن الولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها التزاماً كاملاً.وكان أمين الإيراني وصف، الأحد، رد الولايات المتحدة على الشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح المضيق بأنه غير كاف، وقال، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن واشنطن قبلت بعض الشروط بينما بقيت أخرى غير واضحة، وعليها توضيحها.