البابا يدخل المستشفى غداً لاستئصال ورم في الرئة

وكان البابا البالغ 71 عاما أعلن الأحد أنه سيخضع لعملية جراحية "خلال الأيام المقبلة".وقال المتحدث باسم وفق الاثنين، إن البابا سيدخل المستشفى "قرابة منتصف نهار الثلاثاء".وأوضح الفاتيكان أن فترة التعافي قد تستغرق أسبوعا. وألغيت كل المواعيد العامة للبابا حتى 20 الجاري.ويتوقّع إجراء العملية في في ، الذي يضم جناحا مخصصا للباباوات.ويوم أمس الأحد، قال البابا للجموع في ساحة إن الأطباء اكتشفوا العقدة الرئوية (الورم) "في مرحلة مبكرة جدا"، وأضاف "يرى الأطباء أن التدخل الجراحي هو الخيار الأنسب، وبناء على نصيحتهم، قررت الخضوع لعملية جراحية لاستئصال الورم".