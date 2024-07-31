"نيويورك تايمز": المرشد الإيراني أمر بضرب إسرائيل مباشرة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، أن المرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي أمر بضرب إسرائيل مباشرة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين مطلعين قولهم، إن "ا لمرشد الإيراني أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال هنية".

وأضافت أن "من بين الخيارات هجوم منسق من إيران واليمن وسوريا والعراق لتحقيق أقصى تأثير"، مشيرة الى أن "القادة يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا".

ولفتت الصحيفة أن "خامنئي أصدر أوامره في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، وأمر الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط للهجوم والدفاع إذا توسعت الحرب"، مشيرة الى أن "إيران ستحرص على تجنب ضرب الأهداف المدنية في أي هجوم على إسرائيل".

واستهدفت غارة يعتقد أنها إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران.