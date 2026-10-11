البيت الأبيض: ترامب غاضب من زيلينسكي بسبب ضرب المصافي

وأضاف المسؤول وفق موقع "أكسيوس": " غاضب جدا، فهو يرى أن يتعامل مع الدعم الأمريكي على أنه أمر مسلم به"، ويحذر مسؤولون أمريكيون، بحسب الموقع، من أن هذه الهجمات تلحق بعلاقات زيلينسكي مع ترامب ضررا يفوق ما تلحقه بروسيا نفسها.وجاءت التصريحات بعد إعلان ترامب، الأحد، عبر منصة "تروث سوشيال"، "وقفا لإطلاق النار في قطاع الطاقة" بين وأوكرانيا، وأوضح مسؤول في أن الإعلان يشير إلى اتفاق محتمل يوقف بموجبه الطرفان استهداف مصافي النفط، وأن ترامب يتوقع التزام زيلينسكي به.وقال المسؤول إن وقف الهجمات على قد يمهد لاتفاق لاحق يشمل محطات الكهرباء وشبكات الطاقة، في المقابل قال زيلينسكي إن الإعلان عن الهدنة كان خبرا جديدا بالنسبة إليه.ويأتي ذلك بعد أن توصل ترامب، الجمعة، إلى اتفاق مع روسيا لرفع العقوبات عن صادراتها من ، وقال مسؤول أمريكي إن القرار جاء بعد زيلينسكي نحو ستة طلبات أمريكية لوقف ضرب المصافي الروسية، فيما وصف زيلينسكي الاتفاق بأنه غير عادل.