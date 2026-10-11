"القوات اليمنية" تعلن تنفيذ 1732 عملية استهداف ضد الحوثيين

أعلنت القوات الحكومية اليمنية، مساء الأحد، عن تنفيذ 1732 عملية استهداف ضمن عملية فجر ضد الحوثيين.

وقالت القوات "قصفنا بالطائرات والمسيرات والمدفعية أهدافا عسكرية مشروعة لمليشيا الحوثي".

وأضافت "العمليات أدت لإرباك منظومات القيادة والسيطرة وتعطيل دفع التعزيزات والإمداد الحوثية"، كاشفة "نفذنا 1732 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد أهداف عسكرية حوثية ضمن عملية فجر ".

وفي 5 تشرين الأول 2026، أطلقت القوات الحكومية اليمنية، بقيادة الرئاسي المدعوم من وتركيا وباكستان، هجوماً مضاداً واسع النطاق ضد الحوثيون سمّته عملية فجر اليمن بهدف استعادة المناطق الخاضعة لسيطرتهم في البلاد، بما في ذلك العاصمة .



ويتزامن التصعيد مع احتدام القتال في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية.