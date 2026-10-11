زيلينسكي يتهم روسيا بقصف منشآت للطاقة في أوكرانيا

وقال عبر " "، عقب محادثة مع رئيسة : "ضرب الروس محطة لتوليد الكهرباء في ، ولاحقا، استهدفت ضربات منشآت للطاقة في منطقة . حصل كل ذلك بعدما أدلى الرئيس الأميركي بتصريحه بشأن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة".وفاجأ ، الأحد، كييف والدول الأوروبية التي سعت إدارته إلى الضغط عليها، عندما أعلن عبر منصات التواصل الاجتماعي أن وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق لوقف الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة.وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشيال": "اعتبارا من الآن، هناك هدنة في قطاع الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وافق الطرفان. لا تخرقوها".لكن مكتب زيلينسكي قال إنه ليس على علم بوجود اتفاق من هذا النوع، بينما لم يتضح على الفور ما إذا كانت روسيا قد وافقت عليه.وقبيل إعلان ترامب التوصل إلى هدنة في قطاع الطاقة، كان زيلينسكي قد جدد رغبته في التوصل إلى اتفاق من هذا النوع وطلب هدنة 60 يوما لإجراء الانتخابات.