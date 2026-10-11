فلسطين تطلب اجتماعا طارئا للجامعة العربية

وأعلنت فلسطين تقدمها بطلب رسمي إلى لجامعة لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن في ظل ما وصفته بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى السفير إن الاجتماع المرتقب سيبحث سبل التحرك العربي والدولي إزاء اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المسلحين، التي قال إنها تجري بحماية ودعم من الحكومة والجيش الإسرائيليين.وأضاف العكلوك أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تهجير التجمعات الفلسطينية، وتوسيع رقعة الاستيطان وتقويض فرص تحقيق حل الدولتين، محذرا من تداعيات استمرار هذه الممارسات على حقوق الفلسطينيين ومستقبل التسوية السياسية.وأشار الدبلوماسي الفلسطيني إلى أن جدول أعمال الاجتماع سيشمل الانتهاكات التي تستهدف مدينة ومكانتها القانونية الدولية في ضوء إقدام بعض الدول على فتح سفارات لها في المدينة، وهو ما يثير اعتراضات فلسطينية وعربية وإسلامية باعتباره مساسا بوضع القدس وقضية السيادة عليها.