الحرس الثوري الإيراني يحذر السفن من تعطيل أنظمة الملاحة بمضيق هرمز

ونقلت الإيرانية "إرنا" بيانا مقتضبا صدر عن التابعة للحرس الثوري الإيراني جاء فيه: "أي سفينة تتواجد داخل وتقوم بإيقاف تشغيل أنظمة الملاحة والتعريف الخاصة بها، سيتم تصنيفها كهدف معاد وستُتخذ بحقها إجراءات حاسمة وصارمة".وتأتي هذه التحذيرات الإيرانية في ظل تصاعد التوتر بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتبادل وطهران الاتهامات، وسط قيود أمريكية على الملاحة المرتبطة بالموانئ الإيرانية وتهديدات إيرانية بإغلاق المسارات التي تصفها بأنها غير قانونية.وفي وقت سابق حمّلت بحرية ، المسؤولية المباشرة عن الحوادث التي يتعرض لها في المنطقة، "من خلال تدخله وخداعه لشركات الملاحة والتأمين ودفع رشاوى ضخمة".في المقابل، تؤكد أن السفن العابرة للمضيق تحظى بحماية المتواجدة في المنطقة ضمن مسارات خاصة، باستثناء السفن المتجهة إلى المياه الإقليمية الإيرانية أو المغادرة منها، وذلك في إطار الحصار البحري الذي فرضته على الواردات والصادرات الإيرانية.