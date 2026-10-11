اتصال هاتفي يجميع وزيري خارجية السعودية وإيران

تلقى وزير الخارجية السعودي ، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني ، اليوم الأحد.

ووفق (واس)، جرى خلال الاتصال بحث التصعيد الأخير في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

الى ذلك، قالت ، إن "عراقجي أبدى لنظيره السعودي استعداده للمساعدة لبدء محادثات بين واليمن"، مضيفة أن "عراقجي أعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوترات بالمنطقة وأكد أن لا حل عسكريا لأزماتها".

ويأتي هذا في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية، ومن بينها الهجوم الأخير على في ، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين، فيما حمل الحوثيين في مسؤولية الهجوم.

ويتزامن التصعيد مع احتدام القتال في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية.