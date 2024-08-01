منافسة ترامب في الانتخابات الأميركية ترد على سؤاله المثير

وقال ترامب عن منافسته المحتملة في السباق الرئاسي "هل هي هندية أم سوداء؟"، مما أثار موجة من الاستهجان من جمهور بلغ عدده نحو ألف شخص. وأضاف ترامب: "كانت هندية منذ البداية وفجأة تحولت وأصبحت سوداء".ورداً على ذلك، قالت هاريس في مؤتمر لجمعية نسائية عقد بمدينة هيوستن: "يستحق الشعب الأميركي الأفضل"، وفقا لما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.وأضافت: "يستحق الشعب الأميركي قائدا يقول الحقيقة لا يرد بالعداء والغضب عندما يواجه بالحقائق. نستحق زعيما يفهم أن اختلافاتنا لا تفرقنا - فهي مصدر أساسي لقوتنا".وتنحدر هاريس من أصول هندية وجامايكية، وهي أول أميركية سوداء من أصل آسيوي تشغل منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة.