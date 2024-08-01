دولة جديدة تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان بأسرع وقت

وأفادت وسائل إعلام لاتفية نقلا عن وزارة الخارجية إن "دعوة المواطنين إلى مغادرة لبنان سببها التوترات الأمنية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن التصعيد المتزايد بين إسرائيل و"حزب الله" في جنوب لبنان".يشار إلى أن لاتفيا ليس لديها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي في لبنان.وقالت الوزارة: "إننا على خلفية التوتر الأمني ندعو المواطنين إلى اتباع نصائح وتحذيرات الدول الأعضاء والحلفاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي".وقصفت مقاتلات إسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي، الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي تعتبر معقلا لـ"حزب الله"، واستهدفت مبنى مكونا من 4 طوابق ما أدى إلى مقتل القائد العسكري في "حزب الله" فؤاد شكر وعدد آخر من المدنيين وإصابة أكثر من 60 مدنيا آخرين.هذا وقد أكد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، اليوم الخميس، أنه يجب على إسرائيل ومن خلفها "انتظار ردنا الآتي" على اغتيال القيادي فؤاد شكر، مشددا على أن "لا نقاش في هذا ولا جدل".وفي سياق متصل أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له، يوم الأربعاء، أن الرد على الكيان الصهيوني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية سيكون قاسيا وموجعا.وأعلنت حركة حماس أمس الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران بغارة إسرائيلية على مقر إقامته وذلك بعيد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.