بعد رشقة صاروخية.. انفجارات في "الجليل الغربي" وإطلاق الصافرات

كما أفاد موقع "روسيا اليوم"، بأنه "تم إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل".وأفادت أنباء بـ"انفجارات فوق أجواء الجليل الغربي شمالي إسرائيل، ناتجة عن محاولة صواريخ القبة الحديدية اعتراض صواريخ أطلقت من جنوب لبنان."وأشارت إلى أن "أصوات دوي الانفجارات من سقوط الصواريخ في الجليل الغربي وصلت إلى حيفا".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم تفعيل أجهزة إنذار إضافية في مستوطنات الجليل الغربي، لأول مرة منذ اغتيال القيادي الكبير في "حزب الله" فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية.