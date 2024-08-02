هاريس تضمن ترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب على رئاسة أمريكا

وقالت هاريس: "يشرفني أن أكون المرشحة المفترضة للحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة" وذلك في اتصال هاتفي مع أعضاء في الحزب كانوا يحتفلون بحصولها على ما يكفي من أصوات المندوبين في تصويت إلكتروني"، وفق فرانس برس.أتى ذلك بعدما أعلنت اللجنة الوطنية الديمقراطية أن "هاريس حصلت على ما يكفي من الأصوات لضمان ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية".وكانت هاريس المرشحة الوحيدة في الاقتراع الإلكتروني الذي استمر 5 أيام، بعد أن وقع 4000 مندوب على عرائض تدعم ترشحها، وفق فرانس برس.