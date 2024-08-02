إيران.. اتهام لجهات داخلية باغتيال هنية

وقال لطف الله دزكام، عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، خلال خطبة صلاة الجمعة في محافظة شيراز، إن "العدو استخدم عوامل داخلية متسللة في اغتيال إسماعيل هنية".وأفادت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" الإيرانية بأن هذا هو أول اعتراف لمسؤول إيراني رفيع المستوى بتورط جهات داخلية في اغتيال إسماعيل هنية.وأعلنت إيران وحركة حماس، يوم الأربعاء، أن إسماعيل هنية جرى اغتياله عبر استهداف محل إقامته في منطقة أمنية محصنة شمالي طهران.وطالبت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية، الخميس، السلطات بأن تبحث عن العملاء والعوامل المتسللة في الداخل الإيراني بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.وذكرت الصحيفة أن "الضرر الرئيس هو وجود عوامل متسللة في الداخل"، مضيفة أن "تمكن إسرائيل من تمرير صاروخها عبر نافذة غرفة نوم إسماعيل هنية في مكان محصّن بالكامل في طهران، لا معنى له سوى أن إسرائيل لديها مندسون في الداخل".وشددت على أنه "من أجل البقاء في مأمن من الاغتيالات، يجب علينا أوّلاً تعزيز قدرتنا على الاعتراض ضد مسيّرات العدو، وثانيًا، إجراء تنظيف جذري لمجموعاتنا الاستخباراتية والأمنية".وخلصت الصحيفة إلى أن "الأهم من الانتقام والرد على اغتيال هنية هو إغلاق مسارات تسلل العدو في الجو والأرض، وتحديد ومعاقبة العناصر التابعة التي نهملها. يجب علينا في أعلى المستويات البحث عن العملاء الأساسيين المتورطين في الاغتيالات".