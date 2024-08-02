واشنطن تعلن إرسال مقاتلات وسفن حربية للشرق الأوسط

وقالت البنتاغون، إن "الولايات المتحدة ترسل أسراب مقاتلات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط".

وأضافت أن "وزير الدفاع الأميركي يأمر بإرسال سفن تابعة للبحرية ومدمرات إلى منطقة الشرق الأوسط"، مؤكدة أن "الجيش الأميركي يرفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية".وتواجه المنطقة خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، يوم الأربعاء الماضي، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلاثاء.