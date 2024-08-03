تحديد موعد مناظرة مباشرة بين ترامب وهاريس

وأوضح ترامب، أن المناظرة ستُعقد في بنسلفانيا، وأن القواعد فيها ستكون مماثلة لقواعد مناظرته مع الرئيس جو بايدن، المرشح الديمقراطي السابق، إلا أن المناظرة ستكون بحضور جمهور.وكان ترامب وصف هاريس بأنها "يسارية متطرفة" تريد تحويل الولايات المتحدة إلى معقل للشيوعية، على حد قوله.وأضاف: "في الواقع، أسوأ من جو بايدن؛ لأنها يسارية متطرفة حقيقية، أما هو فيساري متطرف مزيف".وفي السياق ذاته، أظهر آخر نتائج استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أن ترامب يحقق تقدما طفيفا على هاريس.ووفقا لمجمل هذه الاستطلاعات، حصل ترامب على تأييد 47.8% مقابل 46.4% لهاريس.