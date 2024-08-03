إخلاء مراكز قوى الأمن اللبناني في المناطق الحدودية مع "إسرائيل"

وكشفت مصادر للموقع اللبناني أن بعض هؤلاء العناصر باتوا متواجدين في نقاط أمنية بعيدة نسبيا عن نقاط القصف.وأضافت: "تتابع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يوميا مع عناصرها أحوالهم وحاجياتهم كما أنها تمدهم بأي شيء يحتاجونه وبسرعة قصوى".ويشهد القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر الماضي تصاعدا في الفترة الأخيرة وسط ترقب رد "حزب الـله" اللبناني على هجوم إسرائيلي واغتيال القيادي فؤاد شكر في قلب الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.ومن المتوقع في أعقاب الرد المنتظر ارتفاع مستوى الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الـله" والتي قد تطال مناطق ونقاط على الجانبين ولم تكن على لائحة الاستهداف في الفترة التي سبقت اغتيال شكر.