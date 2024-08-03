دعوى قضائية ضد تيك توك بسبب انتهاك خصوصية الأطفال

السومرية نيوز – دولي

رفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية جديدة ضد شركة تيك توك، متهمة شركة التواصل الاجتماعي بجمع بيانات الأطفال بشكل غير قانوني وعدم الاستجابة عندما حاول الآباء حذف حسابات أطفالهم.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن ممارسات الشركة ترقى إلى مستوى انتهاك "واسع النطاق" لخصوصية الأطفال، في تحد للقوانين التي تتطلب من الشركات التي تعمل عبر الإنترنت الحصول على موافقة الوالدين لجمع المعلومات عن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.

وقال المسؤولون إن "تيك توك والشركة الأم بايت دانس خرقت القوانين بشكل متكرر"، مشيرين إلى قضية مماثلة رفعت في عام 2019.

ونفت تيك توك هذه الادعاءات وقالت إنها "فخورة" بجهودها لحماية الأطفال، وقالت إنها "أزالت بشكل استباقي المستخدمين القصر ووضعت بشكل طوعي أساليب حماية، مثل تحديد مدة بقاء القصر أمام الشاشة ووضع إجراءات خصوصية إضافية لحماية القصر".

وذكر متحدث باسم الشركة: "نحن لا نتفق مع هذه الادعاءات، والتي تتعلق العديد منها بأحداث وممارسات سابقة غير دقيقة أو تمت معالجتها، نحن فخورون بجهودنا لحماية الأطفال، وسنستمر في تحديث وتحسين المنصة".

وتزيد الشكوى من الضغوط على تيك توك والشركة الأم الصينية بايت دانس، اللتين كانتا تخوضان معركة بالفعل مع الولايات المتحدة بشأن قانون يهدد بحظر تيك توك من البلاد.

واتهمت الولايات المتحدة تيك توك بتنفيذ طرق "معيبة" لفحص الحسابات التي أنشأها الأطفال وعرقلة الآباء عندما حاولوا حذفها.

وخلصت مراجعة لـ 1,700 طلب من الآباء لإلغاء الحسابات التي تم تقديمها بين عامي 2019 و2020 أن 30 في المئة كانت لا تزال نشطة في تشرين الثاني 2021.

وقالت إن المشرفين، المكلفين بمراجعة الحسابات التي تم التنبيه أنها لقُصّر، لم يُسمح لهم بالتصرف إلا إذا رأوا اعترافا صريحا بعمر الطفل.

وقالوا إنهم عادة ما يكون لديهم بضع ثوانٍ فقط لاتخاذ قراراتهم.

وطلب المسؤولون من المحكمة أن تأمر بوقف تصرفات تيك توك وتحديد العقوبات لكل انتهاك.

وقال نائب مساعد المدعي العام الرئيسي براين بوينتون، رئيس القسم المدني بوزارة العدل: "هذا الإجراء ضروري لمنع المدعى عليهم، الذين يكررون الجرائم ويعملون على نطاق واسع، من جمع واستخدام المعلومات الخاصة بالأطفال الصغار دون موافقة الوالدين أو سيطرتهم".

وتيك توك واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في العالم، ولديها أكثر من مليار مستخدم على مستوى العالم وأكثر من 170 مليونًا في الولايات المتحدة.

وخلصت استطلاعات أجرتها مؤسسة بيو للأبحاث أن أكثر من 60 في المئة من المراهقين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا يستخدمون المنصة، وأكثر من نصفهم بشكل يومي.

وتنص الدعوى القضائية على أن الحكومة الأمريكية تسعى إلى "إنهاء الانتهاكات غير القانونية واسعة النطاق المزعومة لخصوصية الأطفال" من قبل تيك توك.

وواجهت الشركة غرامات في المملكة المتحدة وأوروبا بسبب قضايا مماثلة.