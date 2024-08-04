مسؤولون امريكيون واسرائيليون يتوقعون موعد "الانتقام الإيراني"

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن 3 مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، انهم يتوقعون الاثنين موعد الرد الإيراني، فيما لا يعرفون ما إذا كانت إيران وحزب الله سيشنان هجومًا منسقًا أو سيعملان بشكل منفصل.وأضافوا أنهم يعتقدون أن إيران وحزب الله ما زالا يعملان على وضع اللمسات النهائية على خططهما العسكرية وإقرارها على المستوى السياسي.ويتوقع المسؤولون أن يكون انتقام إيران من نفس قواعد الهجوم الذي شنته إيران في 13 أبريل الذي استهدفت طهران فيه جنوبي إسرائيل وخاصة قاعدة سلاح الجو "بنيفاتيم"- ولكن من المحتمل أن يكون أكبر في نطاقه - كما يمكن أن يشمل أيضا حزب الله في لبنان.في غضون ذلك، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن أمله في أن تتراجع إيران عن تهديدها بالانتقام لاغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران.