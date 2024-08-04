مع استعدادات "الانتقام" فوق سماء عمان.. وزير خارجية الأردن يزور طهران

وقالت وكالة مهر الإيرانية، انه سيزور وزير الخارجية الاردني طهران، بعد ظهر اليوم الاحد، وسيلتقي من خلال زيارته، مع القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايراني، علي باقري كني بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة والعلاقات الثنائية.وفي وقت سابق، كشفت صحيفة الرأي اليوم، عن محتوى اتصالات جرت بين الصفدي والقائم باعمال الخارجية الإيرانية، بعد تأكيد الصفدي بأن بلاده لن تسمح باستخدام لا الأجواء ولا الأراضي الأردنية من جهة أي طرف ضد طرف آخر في المنطقة.وقالت الصحيفة ان الصفدي اوصل "رسالة ناعمة" للإيرانيين متمنيا أن لا تجد أطراف إيرانية أو مجموعات مُرتبطة بالنفود الإيراني في سوريا والعراق تحديدا بالمواجهات العسكرية المتوقعة مساحة أو ممرا للاستثمار في الأرض الأردنية.وأشارت الصحيفة الى ان الصفدي أبلغ نظيره الإيراني المؤقت بأن الاردن قد يتصرف بنفس الطريقة حتى يضمن بالمقابل أن يتصرف بنفس التكتيك العسكري السيادي في حال قرّر الإسرائيليون استخدام الأراضي أو الأجواء الأردنية.