أوكرانيا تعلن وصول أولى مقاتلات "إف-16"

وقال زيلينسكي، خلال حفل أقيم في موقع سري في أوكرانيا: "عقدنا مئات الاجتماعات والمفاوضات" مع الحلفاء للحصول على هذه الطائرات وتعزيز الدفاع الجوي للبلاد و"كثيرًا ما سمعنا عبارة (هذا مستحيل) ردًّا على ذلك".وأضاف: "الآن أصبح الأمر واقعًا، واقعًا في سمائنا، مقاتلات إف-16 في أوكرانيا"، وفق ما أوردت "فرانس برس".ولم يكشف زيلينسكي عدد الطائرات التي تلقتها كييف مكتفيًا بالقول إنه "غير كافٍ" على غرار عدد الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا في الغرب على قيادة هذه الطائرات وصيانتها.ولم يُكْشَف عن موعد تسليم هذه الطائرات، ولا الدولة التي قدمت هذه الدفعة الأولى.وقال الرئيس الأوكراني: "ما هو إيجابي، هو أننا ننتظر طائرات إف-16 إضافية" وأن "كثيرًا من عسكريينا يتدربون".وفي منتصف أيار أعلن الرئيس زيلينسكي خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أنه بحاجة إلى ما بين 120 و130 من هذه الطائرات للاقتراب من المساواة مع عدد الطائرات الروسية.والطائرات أمريكية الصنع تعد أهم ما ورد على قائمة طويلة من المعدات العسكرية التي طلبتها أوكرانيا من الجهات الداعمة لها بهدف محاولة وقف تقدم القوات الروسية على أراضيها.