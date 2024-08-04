إيران تستغرب "صمت الأوروبيين"

اعرب القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري، الأحد، عن استغرابه من ما وصفه صمت الأوروبيين تجاه "الاعتداءات الصهيونية".

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وقال باقري في تصريحات صحافية، "لن نتردد في الدفاع عن أمننا وسيادتنا لخلق الردع حيال إسرائيل".

وأضاف "نستغرب صمت الأوروبيين وعدم صدور قرار دولي يدين الاعتداءات الصهيونية في طهران".

وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت قبل أيام.