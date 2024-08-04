تركيا تدعو مواطنيها لتجنب السفر الى لبنان

وقالت الخارجية في بيان، "على مواطنينا تجنب السفر إلى لبنان إلا في حالات الضرورة".

وأضافت "هناك احتمال بتدهور الوضع الأمني في لبنان، وعلى مواطنينا توخي الحذر".

يشار الى أن منطقة الشرق الأوسط، تواجه خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍بيروت قبل أيام.