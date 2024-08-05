بالفيديو: 3 شموس في سماء الصين.. ماذا يحصل؟

السومرية نيوز – دولي

ظاهرة الشموس الغريبة، حالة من الخوف بدت على أهالي مقاطعة سيشوان الصينية، بعد اسيقاظهم على ظاهرة كونية غريبة، حيث تفاجئ سكان المقاطعة بظهور 3 شموس في وقت واحد بالسماء، الأمر الذي أدى لارتباك العديد من أهالي المقاطعة وأصابهم بالفزع.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة ظهور 3 شموس في وقت واحد بسماء المقاطعة، ما أصاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالذهول. وأثار ذلك ردود أفعال وجدل واسع، فالبعض فسر ظهور الشموس الثلاثة بأنها ظاهرة بصرية تحدث عندما تنعكس أشعة الشمس على البلورات الثلجية المُحمَّلة في السحاب، بينما عبر آخرون عن مخاوفهم، زاعمين أن هذه الظاهرة تنبئ باقتراب يوم القيامة، تمهيدًا لشروق الشمس من المغرب.

