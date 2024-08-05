حديث جديد يخص "الهجوم الإيراني": لن يؤدي لحرب

وقالت الهيئة، "تعتقد إسرائيل أن الهجوم الإيراني سيركّز على أهداف عسكرية ولن يؤدي إلى حرب".

وأضافت الهيئة أن "الولايات المتحدة طلبت من حلفائها الضغط على إيران من أجل رد معتدل على إسرائيل".

وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت قبل أيام.