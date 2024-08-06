"ميتا" تعتذر عن إزالة منشورات بشأن هنية

السومرية نيوز – دولي

اعتذرت شركة ميتا بلاتفورمز، اليوم الثلاثاء، على إزالة محتوى من حسابي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على فيسبوك وإنستجرام يتعلق باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم ميتا لرويترز في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة إن "المحتوى أعيد منذ ذلك الحين مع العلامة الصحيحة الخاصة بالأهمية الإخبارية".

