الخطوط الفرنسية تمدد تعليق رحلاتها إلى لبنان

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شركة "إير فرانس" اليوم الثلاثاء أنها "وشركة "ترانسافيا" تمددان مجددا تعليق رحلاتهما بين مطار شارل ديغول في باريس ومطار بيروت حتى 8 اب الجاري بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان.وأضافت الشركة أن "استئناف الرحلات الجوية المتوقفة منذ 29 تموز الماضي سيخضع لتقييم جديد للوضع الميداني".كانت بعض شركات الطيران الدولية والعربية قد أعلنت تعليق رحلاتها مؤقتا إلى لبنان وسط تزايد مخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على ضواحي بيروت ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.وتأتي التحذيرات في سياق معارك متواصلة بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ نحو 10 أشهر.