واشنطن بشأن غزة: مفاوضات التهدئة وصلت للمرحلة النهائية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن المفاوضات بشأن التهدئة في قطاع غزة وصلت للمرحلة النهائية.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي، إن " المفاوضات بشأن التهدئة في غزة وصلت إلى المرحلة النهائية ويؤكد ضرورة أن تعمل كل الأطراف على الانتهاء من الاتفاق في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "يجب على الجميع في المنطقة أن يفهموا أن المزيد من الهجمات لن يؤدي إلا إلى إدامة الصراع وعدم الاستقرار وانعدام الأمن للجميع".

وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت قبل أيام.