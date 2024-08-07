دول عربية ترفض المشاركة بقوات "حفظ السلام" متعددة الجنسيات في غزة

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عربي، قوله ان القوات المشتركة التي قد يتم إرسالها إلى غزة سينظر إليها على أنها "تحمي إسرائيل من الفلسطينيين"، مشيرا إلى معارضة عماّن والدوحة والرياض للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتأمين الأوضاع في القطاع الفلسطيني بعد انتهاء الحرب.من ناحية أخرى، أعربت مصر والإمارات عن استعدادهما للمشاركة في هذه الجهود، حسبما قال ثلاثة مسؤولين لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في يونيو الماضي، وفقا لما نقلت الحرة أيضا.وبدأت دول عربية تأييد فكرة انشاء قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات في قطاع غزة والضفة الغربية في سياق محاولتها وضع خطة قابلة للتطبيق لمرحلة ما بعد الحرب، ومع ذلك، أوضح المسؤولون أن القاهرة وأبوظبي لديهما سلسلة من الشروط، بما في ذلك أن تكون قوة حفظ السلام جزءا من مبادرة تؤدي إلى حل الدولتين في نهاية المطاف، وهو الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بحسب "فايننشال تايمز".