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مسؤول إيراني يكشف نسبة الأفراد المسجلين في المنصة الخاصة بزيارة الأربعين

دوليات

2024-08-07 | 06:31
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مسؤول إيراني يكشف نسبة الأفراد المسجلين في المنصة الخاصة بزيارة الأربعين
1,111 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

ذكر رئيس لجنة الأربعين الإيرانية أن نسبة الأفراد المسجلين في المنصة الخاصة بزيارة الأربعين ارتفعت بـ 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، قائلا إن عدد الإيرانيين الذين سيتوجهون إلى العراق هذا العام قد يصل إلى 4.5 مليون إيراني.

وأكد مجيد مير أحمدي، لوكالة إرنا الحكومية، اليوم الأربعاء، أن لجنة الأربعين شرعت بأعمالها والمتابعات اللازمة لأربعين هذا العام مباشرة بعد انتهاء مراسم الأربعين في العام الماضي، وقال: لقد عقدنا أكثر من 14 اجتماعًا حتى الآن. اجتماعين بحضور مخبر النائب الأول للرئيس وأحد الاجتماعات بحضور بزشكيان.

وأضاف: عقدت اللجان الـ 19 التابعة للجنة المركزية العديد من الاجتماعات. كما عقدت عدة اجتماعات مع لجنة الأربعين في العراق. وأيضاً، ولمزيد من التنسيق، كنا نتواصل باستمرار مع وزارة الداخلية العراقية. كما قام وزيرا داخلية إيران والعراق بزيارة الحدود بشكل مستمر واتخذا الإجراءات اللازمة.

واعتبر مجموعة الإجراءات والتنسيقات التي تمت لتسهيل زيارة الأربعين لهذا العام أكثر من السنوات السابقة، موضحا: مراسم الأربعين هذا العام ستقام بشكل أفضل في كل من إيران والعراق مقارنة بالسنوات السابقة.

وقال إن السفير الإيراني لدى العراق قدر عدد زوار الأربعين هذا العام بعشرات الملايين، مشيرا إلى أن أكثر من 1.5 مليون إيراني حتى الآن سجلوا في منصة سماح الخاصة بزيارة الأربعين.

وأعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية عن استخدام الطرق البحرية المؤدية إلى الموانئ العراقية لنقل زوار الأربعين لهذا العام.

وتوقع رئيس منظمة النقل البري الإيراني أن تصل أعداد الزوار الإيرانيين إلى العراق للمشاركة في مسير الأربعين عبر الحدود البرية إلى أربعة ملايين و90 ألف.
 
وأعرب الرئيس الإيراني المنتخب "مسعود بزشكيان" عن أمله في أن يتمكن الإيرانيون هذا العام برفقة الزوار الآخرين من مختلف البلدان وبمساعدة الحكومة العراقية من المشاركة في مراسم الأربعين الحسيني المجيدة.

واعتبر بزشكيان أن هذه المراسم عبارة عن مظهر رائع للعلاقات الثقافية والدينية العميقة بين إيران والعراق، معربا عن تقدير إيران الدائم لدعم العراق الوافر وكرم ضيافة الشعب العراقي وحكومته للزوار الإيرانيين.

ویخطط المركزي الإيراني لتخصيص 200 ألف دينار لكل زائر إيراني يرغب بالسفر إلى العراق.

وتجدر الإشارة إلى أن تسجيل المتقدمين لزيارة الأربعين الحسيني بدأ الأحد 7 يوليو والذي يصادف أول أيام شهر محرم الحرام.

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مسؤول إيراني

نسبة الأفراد المسجلين في المنصة الخاصة بزيارة الأربعين

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