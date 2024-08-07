وزير خارجية إيران يصل الى جدة للمشاركة في اجتماع "طارئ"

وبحسب وكالة "إيرنا"، غادر علي باقري كني "طهران صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد متوجها الى مدينة جدة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي.وذكرت الوكالة أنه "بعد جهود إيران ودبلوماسيتها النشطة من خلال المشاورات والاتصالات العديدة التي أجراها وزير الخارجية الايراني بالوكالة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الأعضاء في هذه المنظمة، سيتم عقد هذا الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي اليوم الاربعاء في جدة بالمملكة العربية السعودية".وبحسب الوكالة الإيرانية، يتمحور هذا الاجتماع حول المستجدات على الساحة الفلسطينية بما فيها تداعيات العمل الاجرامي الصهيوني باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية وانتهاك السيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل هذا الكيان بالاضافة الى متابعة الجرائم الصهيونية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.