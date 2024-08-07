السفارة الامريكية في لبنان تمنح مواطنيها قروضا للعودة الى الوطن

أعلنت السفارة الامريكية في لبنان، اليوم الأربعاء، عن منح قروض لمواطنيها من اجل العودة الى الوطن.

وبحسب منشور للسفارة الأميركية في لبنان، عبر منصة إكس"، جاء فيه: "يمكن للمواطنين الأميركيين المعوزين الذين يحتاجون إلى مساعدة للعودة إلى الولايات المتحدة التقدم بطلب للحصول على قرض العودة إلى الوطن".



وأضافت خلال منشور ثاني: "لا تنسَ التسجيل في برنامج التسجيل للمسافر الذكي (STEP) لتلقي تحديثات الأمان". وأضافت خلال منشور ثاني: "لا تنسَ التسجيل في برنامج التسجيل للمسافر الذكي (STEP) لتلقي تحديثات الأمان".

