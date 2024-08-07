بينها العراق.. لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها لخمس دول

السومرية نيوز – دولي

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، عن تمديد تعليق رحلاتها إلى طهران وأربيل وعمّان وبيروت وتل أبيب.

وذكرت الشركة في بيان على موقعها أنه "استناداً إلى تحليلها الأمني الحالي، تعمل مجموعة لوفتهانزا مرة أخرى على تعديل خدماتها إلى الشرق الأوسط، حيث تم تعليق جميع الرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت وأربيل وطهران وتل أبيب حتى 13 آب".

وأوضحت لوفتهانزا أنها "تقدم للمسافرين المتأثرين بالتعليق خيار إعادة الحجز أو إلغاء رحلتهم مجاناً".

ويمكن للمسافرين من/إلى تل أبيب وطهران وبيروت غير المتأثرين بالإلغاء والذين حجزوا قبل تاريخ السفر 20 آب إلغاء حجزهم مجاناً على أساس إعفاء من السفر، معربة عن أسفها للإزعاج الذي تسببت به الشركة لضيوفها بسبب الوضع الحالي.