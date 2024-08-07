بزشكيان: إيران لن تبقى صامتة في مواجهة العدوان

وقال بزشكيان لماكرون خلال اتصال هاتفي: " لن تبقى إيران صامتة في وجه العدوان على مصالحها وامنها، منتقدا إسرائيل بسبب حربها المستمرة منذ 10 اشهر على غزة".وذكرت وسائل الإعلام أن بزشكيان قال "إذا كانت الولايات المتحدة ودول الغرب تسعى بحق إلى تجنب اندلاع حرب في المنطقة، فلابد أن تجبر هذا النظام (إسرائيل) على وقف الإبادة الجماعية والهجمات على غزة وقبول وقف إطلاق النار".ويعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي اليوم الأربعاء في السعودية بناء على طلب من طهران لبحث مقتل إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي في حماس.وألقت إيران وحماس باللوم على إسرائيل في مقتل هنية، وتعهدتا مع حزب الله بالانتقام. فيما لم تعلن إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها.