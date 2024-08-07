قتلى ومفقودين نتيجة السيول جارفة في اليمن

وكتبت الوكالة الأممية عبر منصة إكس: "تسببت الأمطار والسيول الجارفة في مقبنة بمحافظة تعز (جنوب غرب)، في 2 أغسطس، في تضرر نحو 10 آلاف شخص وتسببت في 15 حالة وفاة".وأعلن محافظ الحديدة محمد قحيم لقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عن "30 حالة وفاة و5 مفقودين".ويشهد اليمن، أفقر دول بشبه الجزيرة العربية، نزاعاً دامياً منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 لوقف تقدّم الحوثيين بعد سيطرتهم على صنعاء.وكان الحوثيون والحكومة قد التزما في ديسمبر بخريطة طريق تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، واتفقا على العمل من أجل "استئناف عملية سياسية شاملة".