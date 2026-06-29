زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب ولاية لا غوايرا الفنزويلية

ضرب بلغت شدته 4.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، ولاية لا غوايرا الفنزويلية، التي تُعد من أكثر المناطق تضرراً جراء سلسلة الهزات الأرضية التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وذكر علماء زلازل محليون أن الهزة وقعت عند الساعة 7:01 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى بعد نحو 10 كيلومترات من مدينة لا غوايرا، فيما بلغ عمقها نحو 2.9 كيلومتر.



وتأتي هذه الهزة ضمن سلسلة من الزلازل التي ضربت فنزويلا خلال الفترة الماضية، وسط استمرار رصد هزات ارتدادية في عدد من المناطق، بينما تواصل السلطات تقييم الأوضاع ومتابعة التطورات.