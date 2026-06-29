ترامب: إيران طلبت اجتماعا وسيعقد غدا في قطر

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أعلن الرئيس الأمريكي ، اليوم الاثنين، عن طلب للاجتماع مع الوفد الامريكي في .





وقال في منشور له عبر منصة تروث سوشيال، ان " طلبت اجتماع وسيعقد غدا في ".



نص المنشور اداناه: وقال في منشور له عبر منصة تروث سوشيال، ان " طلبت اجتماع وسيعقد غدا في ".نص المنشور اداناه: