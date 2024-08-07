بعد تعيينه بديلاً لـ هنية.. "إسرائيل" تتوعد السنوار

وأضاف هارتسي هليفي "هذا المسمى بالمعنى السياسي ليس من شأنه أن يعفي السنوار من تورطه في كامل عملية التخطيط والتنفيذ لما حدث في الـ 7 من أكتوبر".وتابع قائلا: "بالتالي فإن تغيير مسماه الوظيفي لا يثنينا عن مواصلة البحث عنه، وليس هذا فحسب بل يشجعنا على أن نجتهد في العثور عليه، ومهاجمته ليتم استبدال رئيس المكتب السياسي مرة أخرى".وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبناني.