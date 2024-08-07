بعد القبض عليها.. القصة الكاملة للبلوكر (ع.أ)

السومرية نيوز – دولي

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوكر "ع. ا" لاتهامها بنشر الفسق والفجور، وتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس سنة.

وتم ذلك بعدما ورد لمركز شرطة أكتوبر، امراً من إدارة مباحث لتنفيذ الأحكام على بلوكر تدعى "ع. ا" 30 سنة، مقيمة بكمبوند في دائرة القسم، ومطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 4164 لسنة 2024 حصر رقم 101 لسنة 2024، حكم حضوري سنة.

وتم اقتياد البلوكر المتهمة إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

بداية الواقعة

البداية تعود حينما أفادت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام، بأن البلوجر الشهير، ع. ا، فتاة ثلاثينية، مطلوبة لتنفيذ حكم قضائي بالسجن سنة في القضية رقم 4164 لسنة 2024 حصر رقم 101 لسنة 2024.

وانتقلت قوة أمنية، إلى محل تواجد المتهمة، وألقى رجال الامن القبض عليها، وتم اقتيادها لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ الزوج ضد زوجته البلوكر

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدم رجل أعمال شهير، ببلاغ ضد زوجته بلوكر شهيرة، تدعي ع.ا، اتهمها بالزنا وممارسة علاقة محرمة مع رجل آخر، واكتشافه خيانتها له من كاميرات المراقبة الخاصة بفيلتهما.

وقال الزوج، أمام جهات التحقيق، إنه سافر إلى الخارج للعمل، وبعودته تفاجأ بتردد رجل غريب على فيلا زوجته ووجود علاقة غير شرعية بينهما طوال فترة عمله.

نشر فيديوهات مخلة

وفي وقت سابق، نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على المتهمة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي في الإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام سيدة لها معلومات جنائية، ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول وبفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها، حيث اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.