إيران توجه رسالة للسنوار

وقال باقري كني في رسالته للسنوار: "انتخابكم يعكس اقتدار وانتصار حركة حماس والشعب الفلسطيني البطل ومحور المقاومة، وفشل وهزيمة سياسة الاغتيال التي يتبعها الكيان الصهيوني وداعميه".وأعلنت حركة حماس الثلاثاء الماضي تعيين يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية.وذكرت الحركة أن اختيار السنوار رئيسا للمكتب السياسي جاء "بعد مشاورات ومداولات معمقة وموسعة في مؤسسات الحركة القيادية".وكان هنية اغتيل في 31 تموز الماضي في طهران عقب ساعات من مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.وقالت حماس حينها في بيان إن "هنية قضى بغارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية".