دوي انفجارات في محيط مطار بريف حمص السورية

أفادت وسائل إعلام سورية، الخميس، بدوي انفجارات في محيط مطار الشعيرات في ريف مدينة حمص السورية.

وأفاد موقع "روسيا اليوم"، بأن "قصفا صاروخيا إسرائيليا استهدف موقع للفرقة 11 في الجيش السوري في محيط مطار الشعيرات بريف مدينة حمص الشرقي".

الى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، "دوت انفجارات متتالية في منطقة الشعيرات في ريف حمص الشرقي، يرجح أنها ناجمة عن استهداف إسرائيلي لمستودعات تخزين السلاح في فوج الحمرات قرب مطار الشعيرات العسكري".

ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية، بحسب المرصد السوري.





